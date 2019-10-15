Ankara'da DEAŞ için faaliyet yürüten 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Sınır ötesine düzenlenen başarılı operasyonlarla teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri, yurt içinde de terörle mücadele operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor. Ankara'da terör örgütü DEAŞ için faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve "yabancı terörist savaşçı (YTS)" kapsamında değerlendirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.

HTŞ ÜYESİ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen HTŞ üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.