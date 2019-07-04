Başkentte depo yangını
1 saat önce
Ankara'da bir iş merkezinin depo olarak kullanılan kısmında yangın çıktı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:11 Kaynak: AA
'da bir iş merkezinin depo olarak kullanılan kısmında yangın çıktı. Ulus
'ta bir iş merkezinin depo olarak kullanılan kısmında elektirik kontağında çıkan arıza sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yangın çıkan deponun içinde telefon aksesuarları olduğu öğrenildi.
Yoğun duman nedeniyle iş merkezi polis ekipleri tarafından boşaltıldı.
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