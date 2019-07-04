Son Dakika Haberleri: Başkentte depo yangını
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Başkentte depo yangını

1 saat önce

Ankara'da bir iş merkezinin deposu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Ankara'da bir iş merkezinin deposu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ulus'ta bir iş merkezinde telefon aksesuarlarının bulunduğu depoda elektrik kontağından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yoğun duman nedeniyle boşaltılan iş merkezinin deposundaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.
Yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:15 Kaynak: AA
Ankara, Ulus, Güncel
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