Başkentte depo yangını
1 saat önce
Ankara'da bir iş merkezinin deposu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:15 Kaynak: AA
'da bir iş merkezinin deposu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ulus
'ta bir iş merkezinde telefon aksesuarlarının bulunduğu depoda elektrik kontağından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yoğun duman nedeniyle boşaltılan iş merkezinin deposundaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.
Yangında depo kullanılamaz hale geldi.
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