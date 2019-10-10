Başkentte dere yatakları temizlendi

Başkentte geçtiğimiz aylarda yaşanan sel ve su taşkınları nedeniyle tıkanan dere yatakları temizlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gölbaşı Yavrucak Mahallesi'nde hazirandaki su taşkınları nedeniyle kapanan Yavrucak dere yatağını açarak temizleme çalışması yaptı.

Ekipler, olası tıkanma ve sel taşkınlarının önüne geçmek amacıyla diğer dere yataklarında birikmiş toprağı çıkararak temizledi.

Yavrucak Mahallesi ile Veli Himmetli Mahallesi arasında yaklaşık 10 kilometrelik dere hattı üzerinde temizlik yapan ekipler, mevcut dere yatağını 4-5 metre genişletti.