Son Dakika Haberleri: Başkentte devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına yol açtı
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Başkentte devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına yol açtı

23 dakika önce

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Başkentte devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına yol açtı, System.String[]
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Kızılay Metrosu'nun Sakarya Caddesi çıkışında şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.
Bu sırada yoldan geçen 3 kişi kendilerine isabet eden dallar nedeniyle hafif yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:44 Kaynak: AA
Sakarya, Kızılay, Ankara, Güncel
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