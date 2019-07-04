Başkentte devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına yol açtı
23 dakika önce
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:44 Kaynak: AA
'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kızılay
Metrosu'nun Sakarya
Caddesi çıkışında şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.
Bu sırada yoldan geçen 3 kişi kendilerine isabet eden dallar nedeniyle hafif yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi
ekipleri devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırıldı.
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