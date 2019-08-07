Başkentte devrilen tomruğun altında kalan kişi öldü
50 dakika önce
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kereste atölyesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:16 Kaynak: AA
'nın Altındağ
ilçesinde bir kereste atölyesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler semtinde bulunan bir kereste atölyesinde çalışan Yusuf Ç, kesim sahasında çalıştığı sırada üst üste istiflenmiş halde dururken devrilen tomruğun altında kaldı.
İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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