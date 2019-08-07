Son Dakika Haberleri: Başkentte devrilen tomruğun altında kalan kişi öldü
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Başkentte devrilen tomruğun altında kalan kişi öldü

2 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kereste atölyesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kereste atölyesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler semtinde bulunan bir kereste atölyesinde çalışan Yusuf Ç, kesim sahasında çalıştığı sırada üst üste istiflenmiş halde dururken devrilen tomruğun altında kaldı.
İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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