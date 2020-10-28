Başkentte doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Son Dakika

Başkentte doğal gaz patlaması: 3 yaralı

28.10.2020 07:03

Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada, 3 kişi hafif yaralandı.

Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada, 3 kişi hafif yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak Kutlu Mahallesi 464. Sokak'taki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Patlamanın etkisiyle yan dairenin duvarı yıkılırken binadaki 4 dairede hasar meydana geldiği, çevredeki binaların da camlarının kırıldığı görüldü.

İlk belirlemelere göre doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği öğrenilen patlamada ev sahibi Cihan Kuru, evde bulunan Murat Özdemir ve ismi öğrenilemeyen bir kadın hafif yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Olay yerine gelen bomba uzmanları dairede inceleme yaparken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkentte doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Başkentte doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Başkentte doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Başkentte doğal gaz patlaması: 3 yaralı

Apartman, Patlama, Polis, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Son Dakika

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