Son dakika haber... Başkent'te doğalgaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Akyurt ilçesinde gaz kaçağına müdahale sırasında yaşanan patlamada 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde doğalgaz görevlileri gaz kaçağına müdahale etiği sırada patlama meydana geldi. Müdahale eden işçilerden biri yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Akyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alındı. Gaz akışının kesilmesinin ardından yangın söndürüldü.

(Onur Kök/İHA)