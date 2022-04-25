Son dakika haber... Başkent'te doğalgaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Başkent'te doğalgaz patlaması: 1 yaralı

25.04.2022 18:04

Son dakika haberleri: Ankara'nın Akyurt ilçesinde gaz kaçağına müdahale sırasında yaşanan patlamada 1 işçi yaralandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde gaz kaçağına müdahale sırasında yaşanan patlamada 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde doğalgaz görevlileri gaz kaçağına müdahale etiği sırada patlama meydana geldi. Müdahale eden işçilerden biri yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Akyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alındı. Gaz akışının kesilmesinin ardından yangın söndürüldü.

(Onur Kök/İHA)

Son dakika haber... Başkent'te doğalgaz patlaması: 1 yaralı
Son dakika haber... Başkent'te doğalgaz patlaması: 1 yaralı
Son dakika haber... Başkent'te doğalgaz patlaması: 1 yaralı
Son dakika haber... Başkent'te doğalgaz patlaması: 1 yaralı
Son dakika haber... Başkent'te doğalgaz patlaması: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Başkentte feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı Son dakika haber | Başkentte feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı Son dakika haber! Kargı'da traktör devrildi: 1 yaralı Son dakika haber! Kargı'da traktör devrildi: 1 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Başkent'te doğalgaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü!
18:10 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı
18:08 Turist kadın, tacize uğradığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı
18:07 Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düştü! Evleri zarar gören vatandaşlar anlattı
17:55 Kuruluş Osman oyuncusu, New York'ta 1915 protestosu yapan Ermenilerin karşısına Türk bayrağı ile çıktı
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
17:30 Sakarya'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs birbirine girdi
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 18:40:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Başkent'te doğalgaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement