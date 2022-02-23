Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin tutuklanması talep edildi - Son Dakika
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Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin tutuklanması talep edildi

23.02.2022 17:21
Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin tutuklanması talep edildi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Feray Y'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talep edildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Feray Y'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Dr. Bakar'ın darbedilmesi olayına ilişkin Feray Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı.

Poyraz, şüpheli Feray Y'yi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi.

Olay

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin, dün istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası Feray Y. tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

YORUMLAR
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin tutuklanması talep edildi - Son Dakika


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