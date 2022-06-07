Dökülen tavan, bina sakinlerini can derdine düşürdü

ANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde tavandan sürekli alçıların düşmesi ev sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor.

Sincan ilçesi Pınarbaşı mahallesi 1710 sokak üzerinde bulunan bir binanın dairesinde bir hafta önce meydana gelen olayda alçılar engelli Hatice K.'nın üzerine düştü. Yaşlı kadın olayı ucuz atlattı. Binada sabah saatlerinde bu sefer ailenin yatak odasının tavanındaki alçılar düştü. Bina sakini Ömer Kırık, bir süre önce annesinin üzerine alçıların düştüğünü belirterek bu sabahta 6.30 sıralarında büyük bir gürltü ile alçıların düştüğünü söyledi. Eşinin çıtırdılar duyarak odadan ayrıldığını yoksa üzerlerine düşmesinin kaçınılmaz olduğunha dikkat çeken Kırık, "İnsan canı bu kadar hiçe mi sayılıyor. Bu müteahhidin yaptığı işler incelenmeli, birinin ölmesi mi gerekiyor" diye tepki gösterdi.