Son dakika haberi: Başkentte dolmuş ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberi: Başkentte dolmuş ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında

25.06.2022 16:37

Son dakika 3. sayfa haberine göre Başkentte dolmuş ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında Ankara'nın Altındağ ilçesinde sollama yapmak için karşı şeride geçen dolmuş ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Başkentte dolmuş ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde sollama yapmak için karşı şeride geçen dolmuş ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken dolmuşta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Ulucanlar Caddesi üzerinde saat 09.19'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 J 0393 plakalı dolmuş, sollama yapmak için şeridinden çıkarak karşıdan gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Dolmuşun çarpmasından dolayı savrulan otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Çarpışma sonucu dolmuşta bulunan 1 yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından bölgeye yakın bir hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinleriyse hatanın dolmuş şoföründen kaynaklandığını iddia etti.

"Bir bayandı, arabanın çarpmasından dolayı ön tarafa fırlamış"

Ulucanlar Caddesi üzerinde esnaflık yapan Zeki Küçükkaya, kaza hakkında şunları söyledi:

"Olay anında kahvaltı yapıyordum evimde. Çok büyük bir gürültü oldu. Hemen pencere koşup baktığımızda bir dolmuş ve iki araç kazaya karışmışlardı. Aracın birisi ters dönmüştü. Dolmuş sol şeritteydi. Aşağı indiğimizde bir vatandaşı araçtan indirdiler. Bir bayandı. Duyduğumuz, arabanın çarpmasından dolayı ön tarafa fırlamış. O anda da ambulans çabuk geldi. Ambulansa bindirdiler. Suçun kimde olduğunu trafik ekipleri daha iyi bilebilir. Polisler gelip tahkikat yaptılar. Belediye gelerek zemini temizlediler.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Başkentte dolmuş ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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