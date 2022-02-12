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Son dakika haberleri! Başkent'te dolmuş kazası kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Başkent'te dolmuş kazası kamerada: 2 yaralı

12.02.2022 09:29

Son dakika haberi: Başkent'te dolmuş kazası kamerada: 2 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Başkent'te dolmuş kazası kamerada: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Kemal caddesi, Kuyumcu Caddesi kavşağınde meydana gelen kazada. K.F. yönetimindeki 35 UG S26 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 06 J 1216 hat dolmuşu çarpıştı. Kazada sürücü K.F. ile yolcu Z.F. yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! Başkent'te dolmuş kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başkent'te dolmuş kazası kamerada: 2 yaralı

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Kuyumcu, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Başkent'te dolmuş kazası kamerada: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Başkent'te dolmuş kazası kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
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