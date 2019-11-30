Son Dakika Haberleri: Başkentte döner ve fast food restoranları denetlendi
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Başkentte döner ve fast food restoranları denetlendi

6 saat önce

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında Başkentte faaliyet gösteren döner ve fast food restoranlarını denetledi.

Başkentte döner ve fast food restoranları denetlendi, System.String[]

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında Başkentte faaliyet gösteren döner ve fast food restoranlarını denetledi.

Denetimlerde hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi, ürünlerden numune alındı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, denetim sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla 81 ilde ürün bazlı denetimler yapıldığına dikkati çeken Korkmaz, Ankara genelinde yıl boyunca 70 bine yakın işletmeyi denetlediklerini söyledi. Korkmaz, "Bu denetimlerde, 3 bin 700 numune aldık ve bunların 300'ü olumsuz sonuçlandı. Gerek işletmelerde yaptığımız denetimlerde gerekse alınan numunelerin olumsuz çıkması sonucunda 1000 işletemeye 6 milyon lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

Korkmaz, yıl boyunca et ve tavuk dönerden 154 numune alındığını belirterek, katkı maddesi olup olmadığı ve yağ oranları gibi insan sağlığına uygunluğu noktasında analizler yapıldığı bilgisini verdi. Söz konusu numunelerin büyük çoğunluğunun sonucunun olumlu olduğu vurgulayan Korkmaz, "154 numuneden 8 tanesi olumsuz, diğer kalan numuneler ise olumlu sonuçlandı. Bu hafta çok yoğun bir şekilde yeni numuneler aldık." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesi noktasında, Tarım ve Orman Bakanlığının tüm tedbirleri aldığının altını çizen Korkmaz, "Denetim ekiplerimiz, gıda kontrol görevlilerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başındadırlar." dedi.

Bülent Korkmaz, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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