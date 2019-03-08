Son Dakika Haberleri: Başkentte DSP'nin Seçim Otobüsüne Saldırı

Başkentte DSP'nin Seçim Otobüsüne Saldırı

26 dakika önce

Başkentte, DSP'nin seçim otobüsüne taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.

Başkentte DSP'nin Seçim Otobüsüne Saldırı, System.String[]
Başkentte, DSP'nin seçim otobüsüne taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde seçim kampanyası için dolaşan DSP'ye ait otobüse, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi.

Can kaybı ve yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Dikmen, Çankaya, Güncel
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