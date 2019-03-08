Başkentte DSP'nin Seçim Otobüsüne Saldırı
26 dakika önce
Başkentte, DSP'nin seçim otobüsüne taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.
Başkentte, DSP'nin seçim otobüsüne taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, Çankaya
ilçesi Dikmen
Caddesi üzerinde seçim kampanyası için dolaşan DSP'ye ait otobüse, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi.
Can kaybı ve yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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