Son Dakika Haberleri: Başkentte düğünde havaya ateş açılması
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Başkentte düğünde havaya ateş açılması

1 saat önce

Akyurt ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun katıldığı düğünde havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Başkentte düğünde havaya ateş açılması, System.String[]

Akyurt ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun katıldığı düğünde havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Güzelhisar İlkokulu bahçesinde yapılan bir düğünde havaya ateş açan kişinin A.U.K. olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcılığından alınan izinle başlatılan soruşturma kapsamında A.U.K'nin yanı sıra babası İ.K. ve düğün sahibi K.K. hakkında idari işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Akyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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