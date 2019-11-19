Son Dakika Haberleri: Başkentte DÜMADER ve DÜYADER'in genel merkezi açıldı
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Başkentte DÜMADER ve DÜYADER'in genel merkezi açıldı

6 saat önce

Başkentte Dünya Markalar Derneği (DÜMADER) ve Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) genel merkezleri açıldı.

Başkentte DÜMADER ve DÜYADER'in genel merkezi açıldı, System.String[]

Başkentte Dünya Markalar Derneği (DÜMADER) ve Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) genel merkezleri açıldı.

DÜMEDER ve DÜYADER Genel Başkanı Umut Çınar, Çayyolu'ndaki açılışta yurt dışında uluslararası bir çok projeye imza attıklarını belirtti.

Çınar, Kenya'da 2020 yılının Nisan ayında su kuyusu açacaklarını ifade etti.

Açılışta ayrıca fotoğraf sanatçısı Gökhan Emre Akıl'ın fotoğraflarının yer aldığı "Ruhun Rengi Olmaz" temalı sergiyle de Afrika'daki su sorununa dikkat çekildi.

Umut Çınar, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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