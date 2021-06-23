Başkentte dün etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kalan evlerin bulunduğu bölgede tahliye çalışması sürüyor - Son Dakika

Başkentte dün etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kalan Yenimahalle ilçesindeki bazı müstakil evlerin gün yüzüne çıkarılması için tahliye çalışması devam ediyor.

Dün saat 15.00'te başlayan sağanak sonrası Yenimahalle'nin kırsal bölgesinde yer alan Karacakaya Mahallesi'ndeki bazı müstakil evler sular altında kaldı.

Ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ekiplerince başlatılan su tahliyesi çalışmasında, evlerin kullanılamaz hale geldiği ve su yüksekliğinin 7 metreye kadar ulaştığı belirlendi.

Ev sahipleri, evlerinde oluşan zararların giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Çalışmalar sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinatörü Kemal Ökçün, ASKİ ekipleri ile ortak su tahliye çalışması yürüttüklerini ifade ederek, tahliye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Su tahliyesi için bir tünel oluşturduklarını anlatan Ökçün, şunları kaydetti:

"Bu suyu buradan taşıyıp aşağıya yani dere yataklarına vereceğiz. Aşağıda dere yatakları da tıkanmıştı. O dere yataklarını da temizledik. Suyu bir an önce boşaltmamız gerekiyor. Çünkü burada 6-7 ev su altında kalmış. Can kaybı yok. Burada yaklaşık 500 metre mesafeli tahliye boruları döşeyeceğiz. Boruları döşenince, yarın öğlen bitirmeyi hedefliyoruz. Burada yaklaşık 6-7 metre yüksekliğinde su var."