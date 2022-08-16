Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bir inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu stajyer mühendis Taha Öztürk (21) hayatını kaybederken, stajyer Ege Kıratlı (21) ve stajyer Emre Çetin (22) ise yaralandı.

İLK İŞ GÜNÜYMÜŞ

Kaldırıldığı hastanede tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybeden stajyer mühendis Taha Öztürk'ün Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve Hacettepe üniversitesi Amerikan Futbol takımı oyuncusu olduğu öğrenildi. Ayrıca, hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün staj hayatına başladığı inşaatta ilk iş günü olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, kazanın yaşandığı inşaatta yapım çalışmaların durdurulduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

HACETTEPE'DEN TAZİYE MESAJI

Hacettepe Üniversitesi, hayatını kaybeden stajyer mühendis Taha Öztürk'ün yakınları için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Ankara'da yaşanan fırtına nedeniyle meydana gelen elim kaza sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.