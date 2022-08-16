Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi

16.08.2022 12:38
Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde fırtına nedeniyle bir inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden stajyer mühendis Taha Öztürk'ün staj hayatına başladığı inşaatta ilk iş günü olduğu ortaya çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bir inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu stajyer mühendis Taha Öztürk (21) hayatını kaybederken, stajyer Ege Kıratlı (21) ve stajyer Emre Çetin (22) ise yaralandı.

İLK İŞ GÜNÜYMÜŞ

Kaldırıldığı hastanede tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybeden stajyer mühendis Taha Öztürk'ün Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve Hacettepe üniversitesi Amerikan Futbol takımı oyuncusu olduğu öğrenildi. Ayrıca, hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün staj hayatına başladığı inşaatta ilk iş günü olduğu ortaya çıktı.

Başkentteki fırtınada hayatını kaybeden stajyer mühendisin, ilk iş günü olduğu ortaya çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, kazanın yaşandığı inşaatta yapım çalışmaların durdurulduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Başkentteki fırtınada hayatını kaybeden stajyer mühendisin, ilk iş günü olduğu ortaya çıktı

HACETTEPE'DEN TAZİYE MESAJI

Hacettepe Üniversitesi, hayatını kaybeden stajyer mühendis Taha Öztürk'ün yakınları için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Ankara'da yaşanan fırtına nedeniyle meydana gelen elim kaza sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Başkentteki fırtınada hayatını kaybeden stajyer mühendisin, ilk iş günü olduğu ortaya çıktı
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Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş Başsavcılık, stajyer mühendisin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlattı Başsavcılık, stajyer mühendisin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlattı
Kaynak: İHA

Hacettepe Üniversitesi, Fırtına, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi - Son Dakika
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