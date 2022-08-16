Başkentteki fırtına ve sağanağın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı

Başkentte dünkü fırtına ve sağanak anında Anadolu Ajansının (AA) güvenlik kameralarınca çekilen görüntüler, yaklaşık yarım saat süren afetin boyutunu ortaya koydu.
Görüntüler, aniden bastıran yağmur ve fırtınanın şiddetini kısa sürede nasıl artırdığını gözler önüne serdi.
Aniden bastıran yoğun yağışın ardından görüş mesafesinin azaldığı anlar da görüntülere yansıdı.
Başkentte dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak esnasında, metrekareye yarım saatte 12 kilogram yağış düşmüş, bazı ağaçlar devrilmişti.
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