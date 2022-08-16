Başkentteki fırtına ve sağanağın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentteki fırtına ve sağanağın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı

16.08.2022 17:20
Başkentteki fırtına ve sağanağın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı

Başkentte dünkü fırtına ve sağanak anında Anadolu Ajansının (AA) güvenlik kameralarınca çekilen görüntüler, yaklaşık yarım saat süren afetin boyutunu ortaya koydu.

Başkentte dünkü fırtına ve sağanak anında Anadolu Ajansının (AA) güvenlik kameralarınca çekilen görüntüler, yaklaşık yarım saat süren afetin boyutunu ortaya koydu.

Görüntüler, aniden bastıran yağmur ve fırtınanın şiddetini kısa sürede nasıl artırdığını gözler önüne serdi.

Aniden bastıran yoğun yağışın ardından görüş mesafesinin azaldığı anlar da görüntülere yansıdı.

Başkentte dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak esnasında, metrekareye yarım saatte 12 kilogram yağış düşmüş, bazı ağaçlar devrilmişti.

YORUMLAR
500
Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş
Kaynak: AA

Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentteki fırtına ve sağanağın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:22:00. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentteki fırtına ve sağanağın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement