Düzenlenen açık hava konserinde Melek Mosso sahne aldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen açık hava konserinde sahne alan Melek Mosso, sevilen şarkılarını başkentli müzikseverler için seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçilmesiyle başladığı "Büyükşehir Parklarda" ücretsiz açık hava konser programları devam ediyor.

Program kapsamında bu hafta başkentli müzikseverler için Melek Mosso sahne aldı.

Yenimahalle'deki 30 Ağustos Zafer Parkı'nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mosso, sevilen şarkıları başkentliler için seslendirdi. Hayranları da şarkı söylerken Mosso'ya eşlik etti.

Konser sırasında genel olarak sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, bazı vatandaşların maske de takmadığı görüldü.