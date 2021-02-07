Başkentte düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Başkentte 5 Şubat Cuma günü düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.K. ve A.Y. alacak nedeniyle husumetli oldukları akrabaları M.K'ye Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898 Sokak'ta silahla ateş açtı.
Açılan ateş sonucu yoldan geçen İbrahim Daşçı kasığından, M.K. de dizinden yaralandı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Daşçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.
Saldırıyı kiraladıkları motosikletle gerçekleştirdikleri belirlenen zanlılar, polis ekiplerince yakalanarak Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.
Kaynak: AA
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