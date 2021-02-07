Başkentte düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Daşçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Açılan ateş sonucu yoldan geçen İbrahim Daşçı kasığından, M.K. de dizinden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. ve A.Y. alacak nedeniyle husumetli oldukları akrabaları M.K'ye Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898 Sokak'ta silahla ateş açtı.

Başkentte 5 Şubat Cuma günü düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti