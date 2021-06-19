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Başkentte e-skuter işletilmesi için yetki belgesi alan firmalar 21 Haziran'da başvuruda bulunabilecek - Son Dakika

Başkentte e-skuter işletilmesi için yetki belgesi alan firmalar 21 Haziran'da başvuruda bulunabilecek

19.06.2021 14:07
Başkentte e-skuter işletilmesi için yetki belgesi alan firmalar 21 Haziran'da başvuruda bulunabilecek, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 ilçede elektrikli skuter (e-skuter) işletilmesi için yetki belgesi alan firmaların başvurularını 21 Haziran-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kabul edeceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 ilçede elektrikli skuter (e-skuter) işletilmesi için yetki belgesi alan firmaların başvurularını 21 Haziran-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kabul edeceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde e-skuter kullanımını sağlıklı bir şekilde yaygınlaştırmak için 14 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından e-skuter kullanımı, denetimi ve yetki esasları görüşülerek, karara bağlandı.

UKOME'nin aldığı karar kapsamında, her ilçe için 600 kişiye 1 e-skuter düşecek şekilde izin verilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yetki belgesi alan firmaların dilekçeleriyle birlikte 21 Haziran-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ulaşım Daire Başkanlığına başvurması gerekiyor. Firmalar, 25 ilçede toplam 9 bin 594 e-skuterin işletilmesi için başvuruda bulunabilecek.

Ulaşım Daire Başkanlığı, firmalardan gelen talepleri 60 gün içinde değerlendirecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından UKOME yeniden toplanarak yetki verilen firmaların listesini açıklayacak.

İlçe sınırları dışına e-skuter çıkamayacak

Kentte, 15 yaşından küçüklerin kullanamayacağı ve azami hızın 25 kilometre olacağı e-skuterlar, ABB'nin izin verdiği alanlara park edilebilecek. İlçe sınırlarının dışına e-skuter ile çıkılamayacak.

Bisiklet ve taşıt yollarında kullanım izni verilecek e-skuterların kaldırımda kullanımı ise yasak olacak. Firmalara, yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan faturanın ibraz edilmesi zorunlu kılınacak. Firmalar, olumsuz hava koşullarında kullanıcılara bilgilendirme yapacak, gerekirse alternatif ulaşım aracı olan e-skuterları kullanıma kapatacak.

Kent genelinde 9 bin 594 e-skuter yer alacak

UKOME kararına göre, yönetmelik gereği çalışabilecek toplam 9 bin 594 e-skuterın 25 ilçedeki dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

"Akyurt 62, Altındağ 660, Ayaş 68, Bala 43, Beypazarı 81, Çamlıdere 44, Çankaya 1543, Çubuk 152, Elmadağ 75, Etimesgut 992, Evren 15, Gölbaşı 234, Güdül 42, Haymana 48, Kahramankazan 95, Kalecik 65, Keçiören 1564, Kızılcahamam 46, Mamak 1116, Nallıhan 46, Polatlı 211, Pursaklar 262, Sincan 915, Şereflikoçhisar 56 ve Yenimahalle 1159."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Hisarcık, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte e-skuter işletilmesi için yetki belgesi alan firmalar 21 Haziran'da başvuruda bulunabilecek - Son Dakika


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