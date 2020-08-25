Başkentte eczacılara şiddet - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Misket Mahallesi'ndeki bir eczaneden aldıkları maskeyi beğenmeyen kişi, eczane çalışanlarına saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Mamak'ın Misket Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, aldıkları maskenin kalitesiz olduğunu gerekçe gösteren bir kişi, telefonla arayarak eczane çalışanlarını tehdit etti. Daha sonra şahıs, maskeyi alan kadınla birlikte eczaneye geldi. Eczaneye gelen şahıs, çalışanlar T.S.'ye ve T.A.'ya eczanede bulunan ilaçları fırlatarak şiddet uyguladı. Olaydan sonra eczaneden ayrılan şahıs ve yanındaki kadın kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin eczanede şiddet uygulayan şüpheliyi aradığı öğrenildi.

Yaşanan saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, "Bir hastanın almış olduğu bir maske ile ilgili iade etmesi ve birkaç kez eczacımızın bu iade talebini karşılayıp para iadesi de yapmasına rağmen son aldığı ürünle ilgili eczane çalışanlarımızı arayıp tehdit etmesi ve sonra gelerek eczanede hem çalışanlara şiddet uygulama hem de eczane içerisine ciddi bir hasar vermesiyle sonuçlanan bir durumla karşı karşıyayız. Emniyet güçlerimize olay intikal ettirildikten sonra gerek kamera kayıtları gerekse eczane çalışanlarımızın ifadesi doğrultusunda gerekli yasal işlem başlatıldı" ifadelerini kullandı

Olaya şahit olan taksi çalışanı Murat Çakan ise, "Eczanedeki çalışanların sesini duyduk yardıma koştuk. Saldırganlar kırmızı bir araçla gelip içeriyi dağıtmışlar, ilaçları çalışanların üzerine atmışlar. Durağımızın kamera kayıtlarından plakayı tespit etmeye çalıştık ama başaramadık. Saldırgan bir iki sene öncesine kadar mahallede oturuyordu sonra taşınmış. Kameralardan bulmaya çalıştık saldırganı ama bir vatandaş olarak pek bir şey yapamadık. Kadınlar maruz kaldığı şiddetle ortada kaldı. Gittiğimizde perişan durumdaydılar, korkudan titriyorlardı" dedi. - ANKARA