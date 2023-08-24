Başkentte eğlence mekanı çıkışında 5 kadını darp eden bekçi ve 2 polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte eğlence mekanı çıkışında 5 kadını darp eden bekçi ve 2 polis memuru gözaltına alındı

Başkentte eğlence mekanı çıkışında 5 kadını darp eden bekçi ve 2 polis memuru gözaltına alındı
Son Güncelleme: 24.08.2023 16:40

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanı çıkışında çıkan tartışmada, sivil kıyafetli bir Çarşı Mahalle Bekçisi ve iki polis memuru 5 kadını darp etti. Şahıslar ayrıca havaya ateş açtı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 3 şahsın gözaltına alındığı ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başkentte eğlence mekanı çıkışında 5 kadını darp eden biri bekçi iki polis memuru gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi'nde bir eğlence mekanı çıkışında sivil kıyafetli bir Çarşı Mahalle Bekçisi, iki polis memuru 5 kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından kadınları darp eden şahıslar, havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 3 şahısın da gözaltına alınarak haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte eğlence mekanı çıkışında 5 kadını darp eden bekçi ve 2 polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte eğlence mekanı çıkışında 5 kadını darp eden bekçi ve 2 polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika
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