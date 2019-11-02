Son Dakika Haberleri: Başkentte eğlence mekanları denetlendi
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Başkentte eğlence mekanları denetlendi

7 saat önce

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı, 11 iş yerine idari işlem uygulandı.

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı, 11 iş yerine idari işlem uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Çankaya bölgesindeki 20 eğlence mekanına yönelik uygulama yapıldı.

Emniyetin çeşitli birimlerinden 500 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı uygulama kapsamında, kişilerin kimlik bilgileri ile iş yerlerinin belgeleri sorgulandı.

Yapılan kontrollerde çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşılan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce, çeşitli usulsüzlükleri tespit edilen 11 iş yerine de idari işlem yapıldı.

Başkentte eğlence mekanları denetlendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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