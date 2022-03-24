Başkentte otobüslerin 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başlıyor - Son Dakika
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Başkentte otobüslerin 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başlıyor

24.03.2022 22:07
Başkentte otobüslerin 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerin 24 saat ulaşım hizmetine pandemi döneminde kısıtlama getirmişti. Başkentlilerden gelen talepleri de dikkate alan EGO Genel Müdürlüğü, 26 Mart gece yarısından itibaren 24 saat ulaşım hizmetine tekrar başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını döneminde durdurulan gece otobüs seferlerinin, 26 Mart'tan itibaren yeniden başlatılacağını bildirdi.

26 MART GECE YARISINDAN İTİBAREN HİZMET TEKRAR BAŞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını döneminde yolcu sayısının azalması sebebiyle durdurulan ve kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle 21 Eylül 2021'den itibaren en son saat 01.30'da hareket eden EGO otobüsleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldı. Başkentlilerden gelen talepleri de dikkate alan EGO Genel Müdürlüğü, 26 Mart gece yarısından itibaren 24 saat ulaşım hizmetine tekrar başlayacak.

29 GECE SERVİS GÜZERGAHINDA 112 OTOBÜS HİZMET EDECEK

Belirlenen semtlerden ve Ulus- Kızılay duraklarından karşılıklı başlatılacak gece seferleri, 29 gece servis güzergahında, 112 otobüs ile yapılacak. EGO Genel Müdürlüğüne bağlı otobüsler, saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden karşılıklı hareket edecek. Sefer saatleri, ihtiyaca göre yeniden düzenlenebilecek. Gece seferlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye "ego.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilecek.

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Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte otobüslerin 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başlıyor - Son Dakika


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