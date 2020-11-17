Son dakika haberleri... Başkentte ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı - Son Dakika

ANKARA'da, silahlı kavga ihbarı yapılan adrese giden ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 komiser ve 2 polis memuru yaralandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yunus ekipleri, ihbarı alınan, Altındağ Baraj Mahallesi'ndeki silahlı kavgaya müdahale etmek üzere yola çıktı. Ekip aracı, Celal Esat Arseven Caddesi'nde, Gülsüm K. yönetimindeki 06 GC 6568 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis aracı, yol kenarındaki okulun duvarına çarparak, durdu. Kazada, araç içinde bulunan 1 komiser ve 2 polis memuru yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı 3 polisleri ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

Yaralı komiserin ambulansa bindirilmesi Kazaya karışan polis aracından görüntüOlay yerinden görüntü

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -