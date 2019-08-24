Son Dakika Haberleri: Başkentte el sanatları şöleni
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte el sanatları şöleni

49 dakika önce

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni", Altınköy Açık Hava Müzesi'nde başladı.

Başkentte el sanatları şöleni, System.String[]

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni", Altınköy Açık Hava Müzesi'nde başladı.


Köy hayatının tüm renklerini misafirlerine sunan Altınköy Açık Hava Müzesi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak için Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen şölen, renkli etkinliklerle başladı. Düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bugün burada Altındağ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ve açılışını birlikte yaptığımız Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni ile kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar gün yüzüne çıktı. Altındağ Belediyesi, sanatın ve sanatçının yanında bir belediye" ifadesini kullandı.


Stantları tek tek gezdiler


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kurulan 31 adet standı ATO Başkanı Gürsel Baran ile birlikte tek tek inceledi. Ustaların zanaatları hakkında bilgiler alan Başkan Balcı, geleneklerin yaşatılması adına benzer etkinliklerin Altındağ'da devam edeceğini ifade etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği renkli şölende misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.


"Kültürümüzü korumalıyız"


Altındağ Belediyesi'nin her zaman sanatçıların ve zanaatkarların yanında olacağını dile getiren Başkan Balcı, "Altınköy'de Geleneksel Türk El Sanatları Şölenimizin açılışını yaptık. Altınköy'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı, Ankaralılarla 1 Eylül Pazar gününe kadar bir araya getireceğiz. Misafirlerimiz, ustalarımızın canlı performanslarını gelip burada 10 gün boyunca izleyebilecekler. Tüm Ankaralıları Altınköy'e bekliyorum" dedi.


Ev sahipliğini Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın yaptığı şölene, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve çok sayıda misafir katıldı. Açılışı yapılan şölen, 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım hayatını kaybetti
Spiker Semiha Şahin, öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı Emine Bulut'un annesi konuştu: Çocuğum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu? Son Dakika! Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 10:38:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte el sanatları şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]