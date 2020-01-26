Başkentte Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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Başkentte Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
6 saat önce
Başkentte, Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:50 Kaynak: AA
Başkentte, Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
İnsan Hakları ve Hizmetleri Derneği (İHH Ankara) tarafından Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Rıdvan İbrahim tarafından deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenler ile İslam alemi için dua edildi.
Programda ayrıca, İsrail tarafından Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye Mescidi Aksa'ya bir yıl süreyle giriş yasağı konulmasına ilişkin olarak da Müslümanlara bu duruma sessiz kalmamaları çağrısı yapıldı.
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