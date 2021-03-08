Başkentte "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mamak ilçesindeki Nata Vega AVM'de "narkonokta" standı kurarak, İçişleri Bakanlığının başlattığı "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin yanı sıra Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nun (UYUMA) tanıtımını yaptı.

Proje ve uygulama hakkında broşürler dağıtan polis ekipleri, vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma kapsamında, 250 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler verildi.