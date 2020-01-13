Başkentte endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine ödeme kolaylığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine ödeme kolaylığı - Son Dakika

Başkentte endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine ödeme kolaylığı

6 saat önce

ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine online ödeme kolaylığı getirdi.

Başkentte endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine ödeme kolaylığı, System.String[]

ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel firma abonelerinin atık su analiz ücretlerine online ödeme kolaylığı getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akıllı kent uygulamaları kapsamında teknolojiyi kullanarak, hızlı, pratik ve güvenli uygulamaları abonelerin hizmetine sunan ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel üretim yapan firmalar için atık su analiz ücretlerini online ödeme uygulamasını hayata geçirdi.

Yeni uygulamadan faydalanmak isteyen firmalar analiz ücretlerini, ASKİ mobil uygulaması üzerinden ya da "http://www.aski.gov.tr" internet adresinden borç sorgulaması yaptıktan sonra kredi kartıyla ödeyebilecek.

Ankara, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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