Başkentte engelli vatandaşlar için 28 parka şarj istasyonu - Son Dakika

Başkentte engelli vatandaşlar için 28 parka şarj istasyonu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ankara'nın yoğun olarak kullanılan 28 park alanı ve prestij parkında uluslararası standartlarda toplam 36 şarj istasyonu ile engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için akülü araçların şarj edilmesini sağlayacak projeyi hayata geçirdi. 28 park alanı ve prestij parkında uluslararası standartlarda 36 şarj cihaz istasyonu, akülü araç kullanan engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Şu ana kadar 34 şarj istasyonu kuruldu

Engelli bireyler için önemli bir projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, 3 akülü engelli aracın aynı anda şarj edilebildiği, uluslararası standartlarda tüm akülü araçlara uyumlu şarj istasyonlarından şu ana kadar 34'ünü kurdu.

9 Ağustos'ta da Beypazarı Atatürk Parkı'nda 1 adet şarj ünitesini kurmaya başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos'a kadar da Etimesgut Gazi Parkı'nda 1 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamlamayı planlıyor.

1,5 metre uzunluğunda sundurması sayesinde şarj esnasında gölgelik imkanı sağlayan ve anlık şarj durumunun göstergeden takip edilebildiği istasyonlar aracılığıyla akülü araçlarının şarjının bitme endişesini yaşayan engelli vatandaşlar böylece rahat bir nefes alacak.

Kent içindeki parklarda dolaşmaktan şarj sorunu nedeniyle çekinen engelli vatandaşlar bu istasyonlar sayesinde bundan sonra gönül rahatlığı içinde yeşil alanlarda gezebilme imkanına da kavuşmuş olacak.

Hedef mutlu bir Başkent

Akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar için teknolojik yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, şunları kaydetti:

"Başkentimizi daha modern hale getirmek ve bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak daha mutlu oldukları bir şehri temin edebilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sayın başkanımıza gelen talepler doğrultusunda engelli araçların parklara geldikleri zaman uzun süre vakit geçirebilmelerini sağlamak ve buna çözüm getirebilmek için prestij parklar başta olmak üzere 28 park alanında şarj istasyonu cihazlarımızı yerleştiriyoruz. Bu uygulamanın neticelerini gördükten sonra istasyonların sayısını daha da artıracağız. Hayırlı olmasını ve engelli vatandaşların da yaşantılarını kolaylaştırma da ciddi katkılar yapmasını umuyoruz.