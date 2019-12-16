Başkentte engelliler el sanatları becerilerini sergiliyor - Son Dakika
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Başkentte engelliler el sanatları becerilerini sergiliyor

6 saat önce

Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören yaklaşık 180 engelli bireyin resim ve el sanatları ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Başkentte engelliler el sanatları becerilerini sergiliyor, System.String[]

Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören yaklaşık 180 engelli bireyin resim ve el sanatları ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi'nde (ANKÜSEV) düzenlenen serginin açılışını, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş yaptı.

İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin topluma kazandırılması için farkındalık yaratmanın önemli olduğuna dikkati çekerek, serginin açılmasına katkı sunan, üniversitenin Öğrenci Destek Komisyonuna teşekkür etti.

Rektör İbiş, "Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi ve halkın üniversitesi. Cumhuriyet'le özdeşleşmiş bir üniversite. Bizim görev sorumluluklarımızdan biri de engellileri topluma kazandırmak. Bugün bunun bir örneğini gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Geliri eğitime

Ankara Üniversitesi Öğrenci Destek Komisyonunun katkılarıyla açılan sergide, rehabilitasyon merkezinin atölyelerinde çalışan engellilerin resim, ahşap boyama, keçe, takı tasarımı gibi çeşitli el sanatları ürünleri yer alıyor.

Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve rehabilitasyon merkezi üyelerinin katıldığı sergiden elde edilecek gelir, engelli bireylerin eğitimlerinde kullanılacak.

Ankara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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