Başkentte, engellilere simit camekanı dağıtımı kura çekimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte, engellilere simit camekanı dağıtımı kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Başkentte, engellilere simit camekanı dağıtımı kura çekimi yapıldı

6 saat önce

Başkentte Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürlüğünce düzenlenen çekilişle 150 engelli, simit camekanı işletme hakkı kazandı.

Başkentte, engellilere simit camekanı dağıtımı kura çekimi yapıldı, System.String[]

Başkentte Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürlüğünce düzenlenen çekilişle 150 engelli, simit camekanı işletme hakkı kazandı.

Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Simit Camekanı Dağıtım Töreni"nde, 150 asil 833 yedek isim noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu, engelli vatandaşların aldıkları hizmetlerin standartlarını yükseltmek için gayret ettiklerini belirtti.

Dervişoğlu, simit camekanı tahsisinin 22 yıldır devam ettiğini anımsatarak, bu hizmetle engelli vatandaşların ve ailelerinin maddi kazanç sağlamalarını amaçladıklarını söyledi.

Simitlerin temin edileceği üreticilerle ilgili işlemlerin hafta içinde tamamlanmasını öngördüklerini aktaran Dervişoğlu, kura sonucunda simit camekanlarını işletme hakkı kazananlarla pazartesi günü sözleşme imzalayacaklarını bildirdi.

Kura çekimi ile, simit camekanlarını işletecek isimler ve satış noktaları belirlendi.

İtirazlar yükseldi

Bu arada, kura çekiminin usulsüz olduğunu, her yıl aynı kişilere simit camekanı tahsis edildiğini iddia eden bazı engelli vatandaşlar ve yakınları, görevlilerle tartıştı.

AA'ya bilgi veren Halk Ekmek Genel Müdürlüğü yetkilileri, kura için yaklaşık 2 bin 500 kişinin başvurduğunu, ancak kuraya, şartları uyan 983 kişinin dahil edildiğini, herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığını bildirdi.

Halk Ekmek, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
20:32 Trump: "Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti" - Son Dakika
20:30 "Hafter tarafı belgeyi incelemek için sabaha kadar süre istedi" - Son Dakika
20:30 Lübnan Meclis Başkanı: "İsrail'le deniz sınırı belirlemede 5 maddede mutabık kaldık" - Son Dakika
20:30 Hukuk Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika
20:28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 20:37:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte, engellilere simit camekanı dağıtımı kura çekimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]