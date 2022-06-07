Başkentte Erasmus projesine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika
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Başkentte Erasmus projesine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi

07.06.2022 17:32

Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) koordinötürlüğündeki Erasmus Plus projesi kapsamında 5 ülkeden gelen Ankara'ya gelen öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı ilçesinde kültür gezisine katıldı.

Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) koordinötürlüğündeki Erasmus Plus projesi kapsamında 5 ülkeden gelen Ankara'ya gelen öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı ilçesinde kültür gezisine katıldı.

Proje koordinatörü matematik öğretmeni Bilge Has Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Responsible Digital Natives" adlı Erasmus + KA229 projesi kapsamında Türkiye'ye gelen konukların, çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Konukların Polonya, Letonya, Hırvatistan, İspanya ve Hırvatistan'dan projeye katıldığını aktaran Erdoğan, "Projenin esas amacı dijital bağımlılık. Akıllı telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı ve diğer bağımlılıkları aldık." ifadesini kullandı.

Hıdırlık Tepesi'ndeki cam terastan geziye başlayan konuklar, Beypazarı Belediyesi yetkililerine ve belediyenin turizm rehberi Bülent Erdemli'ye yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkentte Erasmus projesine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi
Başkentte Erasmus projesine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi
Başkentte Erasmus projesine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi
Başkentte Erasmus projesine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte Erasmus projesine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi - Son Dakika

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