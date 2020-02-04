Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü (SGGM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi açıldı.

Başkentteki bir alışveriş merkezindeki sergide, erken teşhis sayesinde kanserle mücadelede başarılı olan kişilerin duygularının yansıtıldığı portrelerle birlikte, hastalıkla ilgili bilgilendirici materyaller de stantlarda yer aldı.

Kanserin erken teşhis edilmesinin tedavi sürecine önemli katkılar sağladığını belirten SGMM Genel Müdürü Prof. Dr. Taşdemir, toplumda farkındalık oluşturarak yaşanmışlıkları bu sergiye taşımak istediklerini söyledi.

Taşdemir, "Erken teşhis konmuş hastaların yaşadıkları süreci anlatmak istedik. Her fotoğrafta bir umut, hayata bağlılık diğer insanlara tavsiyeler var." dedi.

Kanser taramalarının oldukça geliştiğine ve yaygınlaştığına değinen Taşdemir, köylere kadar her kapıya hizmet götürüldüğünü ve her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin taramadan geçirildiğini kaydetti.