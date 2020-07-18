Başkentte, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

TADİV'in başkentteki genel merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasına, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, birçok siyasi ve STK temsilcisi de katıldı.

Büyükelçi İbrahim, topraklarının 30 yıla yakındır işgal altında olduğunu belirterek, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin eskiden olduğu gibi bugün de devam ettiğini söyledi.

12 Temmuz'da Ermenistan'ın saldırısına karşı Azerbaycan'ın misliyle cevap verdiğini vurgulayan İbrahim, Azerbaycan askerinin ve milletinin kendilerine düşmanlık gösterenlere karşı dik durduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin en yüksek makamından sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimin Azerbaycan'a destek verdiğine işaret eden İbrahim, bu ilişkinin başka hiçbir iki devlet arasında yaşanmayacağını söyledi.

İbrahim, bu tür saldırıların bir daha olmamasını umduklarını ifade etti.

"Ermenistan, Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir"

Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Çobanoğlu da, Ermenistan'ın geri dönülmez hatalı bir yolda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Azerbaycan toprağı Karabağ ve çevresini yıllardır işgal altında tutan Ermenistan, bu saldırgan tutumuyla Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ortamının en büyük engeli olmaya devam etmektedir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için Ermenistan aklını başına alarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) kararlarına ivedilikle uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir."

TADİV Başkanı Prof. Dr. Attar ise Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırgan tutumu ve haksız işgaline dikkati çekerek, "BMGK'yi ivedilikle göreve davet ediyor, daha önce alınmış BMGK'nin 822, 853, 874, 884 sayılı, AGİT'in 27 Şubat 1993 tarihli kararlarının Ermenistan tarafından uygulanmasını talep ediyoruz." dedi.

Katılımcılar, ellerinde Türkiye-Azerbaycan bayrakları ile iki ülke lehine sloganlar attı.