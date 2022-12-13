Başkentte, eski eşini sokakta tabancayla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Başkentte, eski eşini sokakta tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

13.12.2022 22:33
Başkentte, eski eşini sokakta tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

Ankara'da tartıştığı eski eşini sokakta tabancayla yaralayan şüpheli Mehmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da tartıştığı eski eşini sokakta tabancayla yaralayan şüpheli Mehmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade veren şüpheli, 25 yıl önce Pelin C. ile çalıştığı eğlence merkezinde tanıştıklarını söyledi.

Uzun süren ilişkilerinin ardından 2016'da evlendiklerini, iki çocuklarının olduğunu anlatan şüpheli, aile içi sorunlar nedeniyle 2020'de boşandıklarını ifade etti.

Başka bir suç dosyası kapsamında tutuklandığını, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığını belirten şüpheli, olay günü Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde alışveriş yapan eski eşi Pelin C. ile karşılaştıklarını bildirdi.

Kızları hakkında konuşmak istediğini, ancak mağdurun kendisini terslediğini öne süren şüpheli, bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancıyı çıkararak iki el yere ateş ettiğini iddia etti.

Sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne süre şüpheli, olaydan sonra kaçtığı evde intihara kalkıştığını söyledi.

İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Mehmet E, "eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İki kurşunla ağır yaralanan Pelin C'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Adliyesi, Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

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