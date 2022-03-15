Başkentte esnafı canından bezdiren suç örgütünü polis çökertti - Son Dakika
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Başkentte esnafı canından bezdiren suç örgütünü polis çökertti

15.03.2022 13:24

- Başkentte esnafı canından bezdiren suç örgütünü polis çökertti Başkent'te esnafa zorla senet imzalattırıp darp eden bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

- Başkentte esnafı canından bezdiren suç örgütünü polis çökertti

ANKARA - Başkent'te esnafa zorla senet imzalattırıp darp eden bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Yenimahalle ve Keçiören İlçesilerinde esnafa kumar oynatarak zorla senet imzalatan suç örgütü, zorla ortak oldukları işyeri sahiplerini darp eden bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmalarda şebekenin çöktükleri gıda toptancısı işyerinin ürünlerini eğlence mekanlarına satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda bölge esnafını kumar oynatarak zorla senet imzalatan liderliğini Ş.D. ve G.K isimli kişilerin yaptığı 8 kişilik suç örgütü belirlendi.

Zanlıların bölge esnafına kumar oynatırken zorla senet imzalattıkları, ayrıca elde edilen kazanç ile eğlence sektörü, oto galeri ve gıda toptancılığı gibi yerlerde değerlendirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, başkalarına ait işyerlerini zorla ele geçirmeye çalıştığı da öbelirlendi. Ayrıca esnaf kendi ve ailelerinin canından endişe etmesinden dolayı örgüt üyelerinden şikayetçi olamadıkları da anlaşıldı.

Şebeke üyelerinin bölgelerinde hakimiyet kurabilmek adına ticari ilişki adı altında yerleştikleri işyerlerini örgütün toplanma noktası olarak kullandığı tespit edildi. Zorla ortak oldukları işyerlerinin diğer sahibini darp ederek ve silah kullanarak kaçırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca örgüt, ele geçirdikleri gıda toptancısının malzemelerini işlettikleri eğlence mekanı başta olmak üzer diğer eğlence mekanlarına gönderdiği bu şekilde tekelleşmeye başladıkları tespit edildi. Suç örgütünün rant kavgasından dolayı çatışmaya girmekten kaçınmadıkları, birçok örgüt üyesinin silahlı çatışmalarda adam yaraladığı da ortaya çıktı.

Yaplıan çalışmaların ardından polis ekipleri liderliğini Ş.D. ve G.K isimli kişilerin yaptığı 8 kişilik suç örgütünü yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 6 kişi gözaltına alınırken aramalarda 3 silah, zorla imzalatılmış senet ve sözleşmeler ele geçirildi. Zanlıların emniyette sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Başkentte esnafı canından bezdiren suç örgütünü polis çökertti
Başkentte esnafı canından bezdiren suç örgütünü polis çökertti
Başkentte esnafı canından bezdiren suç örgütünü polis çökertti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte esnafı canından bezdiren suç örgütünü polis çökertti - Son Dakika


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