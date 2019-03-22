Başkentte Esnafı Haraca Bağlayan Çete Çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde esnaftan haraç toplayan suç örgütünün 19 üyesini yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde esnaftan haraç toplayan suç örgütünün 19 üyesini yakaladı.



AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bazı kişilerin Sincan ve Etimesgut'ta esnafı tehdit ettiği ve haraç vermeyenlere yönelik şiddet uyguladığını tespit eden Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.



Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, elebaşılığını Miraç H. ve Uğur Ç'nin yaptığı 22 kişilik bir şebekenin varlığını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Şüphelilere ait olduğu önceden belirlenen 27 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, 22 şüpheliden 19'unu gözaltına aldı.



Yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi.



Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, başta tehdit, şantaj ve yaralama olmak üzere çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu öğrenildi.



Sahte kimlik kullanan şüphelilerin, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde esnaf ile vatandaşlara yönelik baskı, cebir ve şiddet kullanarak haksız kazanç temin ettikleri, silahla yaralama, iş yeri kurşunlama, darp, tehdit ve çek senet tahsilatı gibi çok sayıda nitelikli yağma eylemini gerçekleştirdikleri de belirlendi.



Organize suç örgütü üyelerinin güvenlik kameralarına da yansıyan eylemlerinde, kadın ve çocukların olduğu bir iş yeri önünde ateş ettikleri, haraç vermeyen bir kişinin iş yerine ise zarar verdikleri tespit edildi.



Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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