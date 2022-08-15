Kaç liraydı, ne kadar oldu? İşte Tarım Kredi'de indirime giren ürünlerin fiyatları

Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. (6)

Kaynak: AA

Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor (6) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.