Ankara'da ikindi saatlerinde etkili olan yağış sonrası hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşlar ise tedbir alarak yanında şemsiye bulundurdu. Yağış sonrası ise çıkan güneş sonrası gökkuşağı ortaya çıktı. Ortaya çıkan gökkuşağı objektiflere yansırken Ankaralılar renk cümbüşünü görüntüledi.

Kaynak: İHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte yağmur sonrası gökkuşağı oluştu - Son Dakika

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