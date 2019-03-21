Son Dakika Haberleri: Başkentte Ev Yangını

Başkentte Ev Yangını

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karapürçek Mahallesi'nde 3 katlı binanın ikinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, kısa sürede büyüyen ve üst kattaki bir daireye de sıçrayan alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Hasan Karan'a ait evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi ile üst kattaki dairede yaşayan biri çocuk 3 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilendikleri belirlenen 7 kişi, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, Güncel
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