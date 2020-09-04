Başkentte evinin balkonundan çevreye ateş eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte, evinin balkonundan çevreye ateş eden ve 2 polis aracına zarar veren alkollü kişi özel harekat müzakere uzmanlarının 7,5 saatlik çalışması sonucu ikna edilerek, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Çankaya'daki evinin balkonundan çevreye ateş ettiği ihbarı üzerine olay yerine intikal etti.

Polis ekipleri, olası can kaybını önlemek amacıyla geniş kapsamlı çevre güvenliğini aldı ve binayı tamamen boşaltıp zanlıyı ikna için çalışma başlattı.

Alkollü olduğu tespit edilen S.A, tüm ikna ve iletişim çabalarına rağmen evinin balkonuna çıkarak tabanca ve pompalı tüfekle park halinde olan ve içerisinde görevli bulunmayan 2 polis aracına ateş açarak zarar verdi.

Özel harekat müzakere uzmanları, silah kullanmadan sabırlı ve özverili bir şekilde 7,5 saat süren başarılı bir çalışmayla şafak vaktinde S.A'yı ikna edip gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, 3 pompalı tüfek, bir 9 milimetre tabanca, 94 av tüfeği fişeği ve 135 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi.