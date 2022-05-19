Başkentte evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu

19.05.2022 12:11
Başkentte evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evsiz olduğu tespit edilen bir vatandaş sokakta ölü bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evsiz olduğu tespit edilen bir vatandaş sokakta ölü bulundu.

Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kenarında kaldırıma yaslanmış şekilde bulunan şahsı görenler ilk önce uyuduğunu zannedip, ardından da saatlerce hareketsiz kalınca şüphelenip polise ihbar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Şahsı daha önce o civarda gören vatandaşlar maktulün evsiz olduğunu söyledi. Ekiplerin incelemesinin ardından şahsın üzerinden her hangi bir kimlik çıkmadı.

Hastane çevresinde esnaf olduğunu söyleyen olayın tanığı Adem A., "Biz daha öncesinden bu şahsı evsiz barksız olduğu için bizim hastanede ve bahçesinde olduğu zamanlar oldu. Gene aynı şekilde uyuyor zannettim ya da dışarda kalanlar var şarap ve alkol içenlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Kimliğini tam olarak bilmiyorum sabah gördüm uyuyor zannettim. Medikalin oraya geldim kahvaltı falan yaptım dışarı çıktığımda adam herhalde ölmüş olmuş ki büyük oranda ya alkol yada kolonya gibi şeyler içtiğini düşünüyorum" dedi - ANKARA

Başkentte evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu
Başkentte evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu
Başkentte evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu

YORUMLAR
500
Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (3) Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (3) Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı
Kaynak: İHA

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altındağ, Ankara, evsiz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:29:55. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement