Başkentte fahri trafik müfettişlerine eğitim - Son Dakika

Başkentte, fahri trafik müfettişlerine, tuttukları tutanakları hızlı bir şekilde işleme alınmasını sağlamak için geliştirilen "Fahri Trafik Müfettişliği Mobil Uygulaması" eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesince Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde verilen eğitimde, fahri trafik müfettişlerine yazma hakkına sahip oldukları ceza maddeleri anlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde 36 bin 610, Ankara'da ise 4 bin 779 fahri trafik müfettişi olduğunu belirterek, fahri trafik müfettişlerinin kural ihlal tespit tutanak işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri mobil uygulamanın 16 Temmuz 2019 tarihinde hayata geçtiğini anımsattı.

Yavuz, fahri trafik müfettişlerinin 1997 yılından itibaren trafikte düzeni sağlamaya katkı sunmaya başladığına dikkati çekerek, "Trafiğin eğitim, ilk yardım, altyapı ve denetimden oluşan dört temel unsuru var. Denetim boyutu bizi ilgilendirir. Sizlerin de denetimin olduğu kadar diğer unsurların da birer parçası olmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Sizlerin kararları trafikteki can kayıplarının önüne geçmektedir"

Müfettişlerin, trafik ailesinin bireylerinden birisi olduğunu dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Ben de bir fahri trafik müfettişiyim. Gönüllü müfettişlerimiz, düzenledikleri tutanakları trafik birimlerine ulaştırmakta zaman zaman doğal olarak zorluk yaşıyordu. Uygulama ile tutanakları elektronik ortamda trafik birimlerine aktararak daha hızlı işleme alınmasını sağlıyoruz. Fahri trafik müfettişlerinden gelen talepler ve yaptığımız araştırmalar sonucunda ilgili yönetmeliği de değiştirdik.

Şu anda 6 bin civarında fahri trafik müfettişi uygulamayı kullanıyor. Eğitimlerle fahri trafik müfettişlerimizi yasal hakları ve mobil uygulama kullanımı noktasında detaylı olarak bilgilendireceğiz. Trafik polislerimiz görev alanlarındaki bölgelerde sadece yetkili olurken sizler ülke genelinde bu yetkiyi kullanabileceksiniz. Bu yetkiyi kullanırken kişiselleştirmeden trafik güvenliğine katkı sunacak şekilde karar almanız gerekiyor. Sizlerin kararları trafikteki can kayıplarının önüne geçmektedir."

Eğitimde, mobil uygulamanın avantajları ve nasıl kullanılacağına dair bilgiler verildi.