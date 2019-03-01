Başkentte Fetö'den Aranan Zanlı Yakalandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda ekipler, bir kişiyi FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle fiziki takibe aldı.



Ekipler, Keçiören'de Kızlarpınarı Caddesi ile Çekirge Sokak kavşağında durdurarak kimlik sorgulamasını yaptıkları kişinin, Osmaniye 2. Sulh Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan M.Ş. olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan M.Ş, sağlık kontrolünün ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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