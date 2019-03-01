Son Dakika Haberleri: Başkentte Fetö'den Aranan Zanlı Yakalandı

Başkentte Fetö'den Aranan Zanlı Yakalandı

13 dakika önce

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte Fetö'den Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, bir kişiyi FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle fiziki takibe aldı.

Ekipler, Keçiören'de Kızlarpınarı Caddesi ile Çekirge Sokak kavşağında durdurarak kimlik sorgulamasını yaptıkları kişinin, Osmaniye 2. Sulh Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan M.Ş. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ş, sağlık kontrolünün ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:52 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartışma Yaratan Sembolle İlgili Konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü: Selçuklu Motifi Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz

Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır Son Dakika! Bakan Kurum: 4 Milyar Liralık Kaynakla Kentsel Dönüşümde Önemli Bir Süreci Başlatıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:05:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Fetö'den Aranan Zanlı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]