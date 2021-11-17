Başkentte FETÖ firarisi eski yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı - Son Dakika

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan eski yarbay ve binbaşı, saklandıkları gaybubet evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve firari durumda olan eski yarbay Cafer Togur ve eski binbaşı Hakan Koçyiğit'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kurulan özel ekip tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarda, mahrem imamlarla büfe, ankesör veya sabit hatlardan irtibatları tespit edilen, daha önce yapılan operasyonlarda yakalanamayan ve kendilerine ait MERNİS adres kayıtları bulunmayan zanlıların örgüte ait gaybubet evinde kaldıkları belirlendi.

Polisin sabah saatlerinde örgüte ait kayıtsız adrese düzenlediği operasyonla 2 zanlı gözaltına alındı.

Togur ve Koçyiğit'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.