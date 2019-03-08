Son Dakika Haberleri: Başkentte Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Başkentte Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon

2 saat önce

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet istihbarattaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başkentte Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet istihbarattaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu belirtilen 12 şüpheli mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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