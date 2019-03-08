Başkentte Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon
2 saat önce
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet istihbarattaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet istihbarattaki mahrem yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu belirtilen 12 şüpheli mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için Ankara, İstanbul
, Manisa
, Muğla
ve Sakarya
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli yakalandı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: AA
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